Угарные выходные в Холмогорском районе

10 марта 2018 года днем в частном доме, расположенном в деревне Подгорье Холмогорского района, местным жителем обнаружены тела двух мужчин в возрасте 62 и 37 лет без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти- отравление угарным газом. Из указанного дома в больницу также госпитализирована пожилая женщина с признаками отравления угарным газом. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пенсионерка с сыном и другом семьи приехали на праздники из областного центра в ее деревенский дом, в котором постоянно никто не живет. Из-за неправильной эксплуатации печи произошло распространение угарного газа. Бдительные соседи вызвали сотрудников полиции и фельдшера. В настоящее время пенсионерка находится в больнице.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.