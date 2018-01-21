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Вася из Вельска доигрался в терроризм

Пятидесятитрехлетний вельчанин Василий Пивкозак, являясь сторонником незарегистрированного общественного объединения «Русская республика Русь», разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в 2016 г. разместил в социальной сети «Вконтакте» на своей персональной странице текстовые материалы, фотоизображения, содержание которых направлено на оправдание терроризма, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности, адресуя указанную информацию широкому кругу лиц, заведомо зная, что она доступна всем пользователям Интернет - ресурса.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в квартире вышеуказанного лица было обнаружено и изъято взрывчатое вещество, которое мужчина незаконно хранил в своем жилище.

Московским окружным военным судом Василий Пивкозак признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК РФ («публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием сети "Интернет"»), ч.2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием сети "Интернет"»), ч.1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства совершённые с использованием сети "Интернет"»), ч.1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ»).

Василию Пивкозаку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

06 март 10:45 | : Происшествия

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