Кровавая бабушка из Новодвинска чуть не убила внучку-инвалида

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 79-летней пенсионерки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По предварительной версии, 4 марта 2018 года днем по месту жительства в городе Новодвинске подозреваемая нанесла 2 удара ножом в живот и шею 23-летней внучке, которая не может самостоятельно передвигаться. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива. В настоящее время она находится в больнице.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о назначении в отношении подозреваемой стационарной психолого-психиатрической экспертизы в связи с имеющимся у нее заболеванием.