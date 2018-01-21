Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Страдалец Питэр. Приключения новозеландца в Котласе в поисках любви

Эту грустную историю рассказало народу издание News29.

Житель Новой Зеландии Питер Верхайен (явно что-то голландско-бельгийское) приехал на юг Архангельской области по интернет-переписке… но там его ожидал облом – ему присылали фотографии совершенно посторонней женщины.

На фотографиях пассии новозеландца оказалась не одинокая чаровница Динара их Котласа, ожидающая иностранного принца, а замужняя Светлана, мать двоих детей, давно проживающая заграницей. Судя по всему, шутники взяли ее облик из социальных сетей.

«Очень жаль Питэра. Человек проделал большой путь в город Котлас, — цитирует издание слова Светланы. — Я жив в другом городе и другой стране. Очень неприятна ситуация с фотографиями. Мои снимки использовали в своих целях неизвестные мне люди. Надеюсь, что Питэр не очень сильно расcтроиться и продолжит искать свое счастье».

Впрочем, на мошенничество это не похоже, никто с Питэра не пытался получить деньги, скорее, имеет место злая шутка над одиноким человеком.

Одновременно наблюдатели говорят об известных случаях, когда безмазовые иностранцы, не имеющие успеха у противоположного пола у себя на родине, приезжают в Россию за дармовым сексом, а потом объясняют «избраннице» – у нас с тобой слишком разные менталитеты.

05 март 12:24 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (39)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20