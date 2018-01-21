Страдалец Питэр. Приключения новозеландца в Котласе в поисках любви

Эту грустную историю рассказало народу издание News29.

Житель Новой Зеландии Питер Верхайен (явно что-то голландско-бельгийское) приехал на юг Архангельской области по интернет-переписке… но там его ожидал облом – ему присылали фотографии совершенно посторонней женщины.

На фотографиях пассии новозеландца оказалась не одинокая чаровница Динара их Котласа, ожидающая иностранного принца, а замужняя Светлана, мать двоих детей, давно проживающая заграницей. Судя по всему, шутники взяли ее облик из социальных сетей.

«Очень жаль Питэра. Человек проделал большой путь в город Котлас, — цитирует издание слова Светланы. — Я жив в другом городе и другой стране. Очень неприятна ситуация с фотографиями. Мои снимки использовали в своих целях неизвестные мне люди. Надеюсь, что Питэр не очень сильно расcтроиться и продолжит искать свое счастье».

Впрочем, на мошенничество это не похоже, никто с Питэра не пытался получить деньги, скорее, имеет место злая шутка над одиноким человеком.

Одновременно наблюдатели говорят об известных случаях, когда безмазовые иностранцы, не имеющие успеха у противоположного пола у себя на родине, приезжают в Россию за дармовым сексом, а потом объясняют «избраннице» – у нас с тобой слишком разные менталитеты.