Экий шалун! В Архангельске сотрудник ФГУП "Охрана" подрабатывал "на проститутках"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении работника ФГУП «Охрана» и его 31-летнего знакомого, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, в декабре 2017 году работник ФГУП «Охрана» предложил жителю областного центра, причастному к организации занятия проституцией, ежемесячно передавать через его знакомого денежное вознаграждение, якобы предназначенное должностным лицам правоохранительных органов. За взятки он обещал обеспечить общее покровительство и дальнейшее непривлечение к уголовной и административной ответственности за указанную незаконную деятельность. В конце декабря 2017 года и в январе 2018 года подозреваемые получили от взяткодателя денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности.

Подозреваемые задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.