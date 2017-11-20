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В Архангельске совершен акт вандализма: Спилен поклонный крест на месте церкви святого мученика Виктора

Неизвестные вандалы в ночь с 28 февраля на 1 марта 2018 года спилили поклонный крест, установленный на месте церкви святого мученика Виктора в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Это уже второе поругание святыни. Первый раз крест был срублен 25 августа 2012 года.  Полиции удалось задержать двух 17-летних подростков, совершивших акт вандализма, исходя из своих неоязыческих убеждений. Возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Подростки принесли публичные извинения верующим, и по инициативе епархии дело прекратили за примирением сторон. Крест восстановили, и  16 сентября 2012 года  митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил его освятил.

Как рассказал настоятель архангельского подворья Артемиево-Веркольского монастыря, глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий Нестеров, в этот раз злоумышленники предположительно использовали ножовку — крест был подпилен с нескольких сторон. 

«Это далеко не первая акция подобного рода за время существования нашего прихода, — отметил отец Феодосий. — Были два поджога храма, стены церкви расписывали кощунственными символами, разбрасывали умерщвленных животных на территории».

По словам священника, за людьми, спилившими крест, стоят силы, враждебные Церкви и Богу: «Сейчас время особого духовного напряжения — Великий пост. Мы знаем, что духовная война не прекращается, она идет в сердцах людей. Тот, кто слаб духом, может принимать демонические мысли и становиться проводником зла, орудием в руках темных сил. Церкви это давно известно, для верующих здесь ничего нового и необычного нет».

Отец Феодосий напомнил, что в 2018 году отмечается печальный юбилей — столетие начала страшных гонений на Русскую Церковь. «Враг рода человеческого не изменяется в истории, он один и тот же, — сказал священник. — И ему ненавистен Символ жертвенной любви, всепрощения — Крест Христов. Ненависть сатанинских сил вызывают и другие начинания Церкви. Ненавистны диаволу и те места, где люди вкладывают сердце и душу, где стараются помогать ближним. Для нас реакция сил зла —знак, что надо трудиться дальше и не останавливаться. Крест  восстановим, потому что это святое место, здесь раньше находился храм святого мученика Виктора».

Поклонный крест был установлен рядом с Артемиево-Веркольским подворьем и освящен почившим епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном в 2004 году.

Хронология случаев вандализма и кощунства, с которыми сталкивались священники и прихожане Архангельской епархии (2002-2017 гг.)

  • В 2002 году в ночь на языческий праздник хэллоуин подожгли сруб строящейся Александро-Невской церкви на подворье Артемиево-Веркольского монастыря. Огонь вовремя удалось локализовать. В 2004 году ночью там же был совершен поджог церковного дома. При пожаре чуть не погибли настоятель подворья и три трудника. После этого к дверям Александро-Невского храма подкидывали распятую на кресте кошку, рисовали на стенах церкви пентаграммы.

 

  • Неизвестные злоумышленники в ночь с 5 на 6 марта 2013 года проникли в алтарь храма святого великого князя Александра Невского на подворье Артемиево-Веркольского монастыря в г. Архангельске. В алтаре были разбросаны богослужебные книги, опрокинут аналой и сдвинут с места жертвенник.

 

 

  • Весной 2013 года студент архангельского вуза с телескопической дубинкой напал в Ильинском кафедральном соборе на работника церковной лавки и сильно избил его. Было возбуждено уголовное дело, злоумышленник дал подписку о невыезде. Еще до суда пострадавший служитель храма отказался от всех претензий к своему обидчику. В итоге суд так и не состоялся.

 

  • В ночь с 30 на 31 августа 2016 года была осквернена могила приснопоминаемого епископа Архангельского и Холмогорского Тихона (Степанова). Придя на Вологодское кладбище Архангельска, злоумышленник уничтожил фотографию владыки, выдернул цветы, посаженные на могиле, разбросал их вокруг, сжег вазон, поставив его к алтарной части Всехсвятской церкви. Также преступник поджег биотуалет, находящийся рядом с воскресной школой. По горячим следам злоумышленник был задержан, им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение аналогичного преступления, 29-летний архангелогородец.

 

  • 21 апреля 2017 года был совершен поджог часовни преподобного Сергия Радонежского на привокзальной площади в Архангельске. Пожар был оперативно потушен, но часовня оказалась существенно повреждена, огонь успел перейти на купольную часть.

 

Источник новости и фото: http://arh-eparhia.ru/news/1569/72092/

 

01 март 11:02 | : Происшествия

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