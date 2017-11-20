В Архангельске совершен акт вандализма: Спилен поклонный крест на месте церкви святого мученика Виктора

Неизвестные вандалы в ночь с 28 февраля на 1 марта 2018 года спилили поклонный крест, установленный на месте церкви святого мученика Виктора в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба Архангельской епархии.
Это уже второе поругание святыни. Первый раз крест был срублен 25 августа 2012 года. Полиции удалось задержать двух 17-летних подростков, совершивших акт вандализма, исходя из своих неоязыческих убеждений. Возбудили уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Подростки принесли публичные извинения верующим, и по инициативе епархии дело прекратили за примирением сторон. Крест восстановили, и 16 сентября 2012 года митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил его освятил.
Как рассказал настоятель архангельского подворья Артемиево-Веркольского монастыря, глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий Нестеров, в этот раз злоумышленники предположительно использовали ножовку — крест был подпилен с нескольких сторон.
«Это далеко не первая акция подобного рода за время существования нашего прихода, — отметил отец Феодосий. — Были два поджога храма, стены церкви расписывали кощунственными символами, разбрасывали умерщвленных животных на территории».
По словам священника, за людьми, спилившими крест, стоят силы, враждебные Церкви и Богу: «Сейчас время особого духовного напряжения — Великий пост. Мы знаем, что духовная война не прекращается, она идет в сердцах людей. Тот, кто слаб духом, может принимать демонические мысли и становиться проводником зла, орудием в руках темных сил. Церкви это давно известно, для верующих здесь ничего нового и необычного нет».
Отец Феодосий напомнил, что в 2018 году отмечается печальный юбилей — столетие начала страшных гонений на Русскую Церковь. «Враг рода человеческого не изменяется в истории, он один и тот же, — сказал священник. — И ему ненавистен Символ жертвенной любви, всепрощения — Крест Христов. Ненависть сатанинских сил вызывают и другие начинания Церкви. Ненавистны диаволу и те места, где люди вкладывают сердце и душу, где стараются помогать ближним. Для нас реакция сил зла —знак, что надо трудиться дальше и не останавливаться. Крест восстановим, потому что это святое место, здесь раньше находился храм святого мученика Виктора».
Поклонный крест был установлен рядом с Артемиево-Веркольским подворьем и освящен почившим епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном в 2004 году.
Хронология случаев вандализма и кощунства, с которыми сталкивались священники и прихожане Архангельской епархии (2002-2017 гг.)
Источник новости и фото: http://arh-eparhia.ru/news/1569/72092/