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Вырдалак из Вычегодского протрезвел и покаялся

26 февраля 2018 года утром по месту жительства в поселке Вычегодский Котласского района обнаружено тело 55-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что ее смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний знакомый потерпевшей.

По версии следствия, в ночь на 26 февраля 2018 года между женщиной и подозреваемым, который находился у нее в гостях, в ходе совместного употребления спиртных напитков произошла ссора. В ответ на словесные оскорбления, подозреваемый нанес удары руками по голове потерпевшей, после чего покинул ее квартиру.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением и вызывающим поведением потерпевшей.

28 февраль 11:03 | : Происшествия

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