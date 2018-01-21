Беспредел в Новодвинске. В День защитника Отечества два молодца избили пенсионерку

Взято из группы «Архангельск-life» (социальная сеть ВКонтакте):

Внимание, граждане Новодвинска!

В городе творится беспредел. Вечером около 20.00 23 февраля на улице Солнечной (между 2 школой и садиком) два парня около 20 лет спортивного телосложения напали на женщину-пенсионерку и жестоко ее избили. Били только по лицу голыми руками, деньги и драгоценности не взяли. Они были в масках, все делали без слов.

Будьте осторожны, не ходите вечером в безлюдных местах и не отпускайте детей. Если вы, козлы, это читаете, пусть у вас руки отсохнут, только на беззащитных женщин и нападаете, а возьмите и на таких же парней нападите, трусы и уроды. Как вас земля носит...