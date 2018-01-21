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Архангельская область: Олени вышли на большую дорогу

Забавное происшествие наблюдали очевидцы на дороге у границы Мезенского и Пинежского районов. Об этом сообщает издание «Регион29».

На запись видеорегистратора попал момент, как несколько оленей вышли на проезжую часть и не пускали автолюбителей. Животных пришлось аккуратно объезжать. 

Владелец видеорегистратора опубликовал в соцсети видео. Пользователи в комментариях сообщили, совсем недалеко от образовавшейся пробки находится стойбище оленей, которых содержат там до конца марта. 

Это место давно облюбовали туристы, поэтому животные не боятся людей и частенько выходят на дорогу, где их подкармливают водители. 

 

26 февраль 12:59 | : Происшествия

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