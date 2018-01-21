Архангельская область: Олени вышли на большую дорогу

Забавное происшествие наблюдали очевидцы на дороге у границы Мезенского и Пинежского районов. Об этом сообщает издание «Регион29».

На запись видеорегистратора попал момент, как несколько оленей вышли на проезжую часть и не пускали автолюбителей. Животных пришлось аккуратно объезжать.

Владелец видеорегистратора опубликовал в соцсети видео. Пользователи в комментариях сообщили, совсем недалеко от образовавшейся пробки находится стойбище оленей, которых содержат там до конца марта.

Это место давно облюбовали туристы, поэтому животные не боятся людей и частенько выходят на дорогу, где их подкармливают водители.