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Архангельская область: Бывший зэк грозил прокуратуре истреблением

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу, освободившегося в ноябре 2017 года из мест лишения свободы, 37-летнего жителя Ленского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в адрес прокурора в связи с рассмотрением уголовного дела в суде).

По версии следствия, 21 февраля 2018 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в рабочий кабинет сотрудника прокуратуры Ленского района, который поддерживал государственное обвинение по уголовному делу по обвинению указанного лица в совершении хищения чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением в жилище. Подозреваемый, будучи несогласным с квалификацией его действий по уголовному делу, по которому он уже отбыл наказание, с целью запугивания и оказания психологического воздействия, высказал в адрес прокурора угрозы убийством, сопровождая их нецензурной бранью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

 

26 февраль 09:19 | : Происшествия

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