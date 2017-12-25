Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело было вечером, делать было нечего... В Архангельске погиб юный токсикоман

Вчера вечером в подъезде жилого дома в Северном округе города Архангельска при проведении реанимационных мероприятий скончался 13-летний подросток. По предварительным данным, пострадавший отравился парами химического вещества из баллончика. По данному факту следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ходе доследственной проверки будут исследованы все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, из-за которых стало возможно данное происшествие.

Вместе с тем, Следственное управление обращает внимание взрослых, в первую очередь родителей, на необходимость принимать активное участие в воспитании подрастающего поколения, не оставляя досуг несовершеннолетних без должного внимания.

22 февраль 10:15 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (190)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20