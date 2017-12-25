Дело было вечером, делать было нечего... В Архангельске погиб юный токсикоман

Вчера вечером в подъезде жилого дома в Северном округе города Архангельска при проведении реанимационных мероприятий скончался 13-летний подросток. По предварительным данным, пострадавший отравился парами химического вещества из баллончика. По данному факту следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ходе доследственной проверки будут исследованы все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, из-за которых стало возможно данное происшествие.

Вместе с тем, Следственное управление обращает внимание взрослых, в первую очередь родителей, на необходимость принимать активное участие в воспитании подрастающего поколения, не оставляя досуг несовершеннолетних без должного внимания.