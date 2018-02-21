В НАО опять воевали с террористами

21 февраля 2018 г в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа под руководством Оперативного штаба в сфере противодействия терроризму проведено тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте воздушного транспорта.

В мероприятии участвовало более 200 сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, в т.ч. Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, УФСБ России по Мурманской области, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, авиации ФСБ России, УМВД России по НАО, ГУМЧС России по НАО, ЦССИ ФСО России в Архангельской области, Отдела Росгвардии по НАО, СУСК России по Архангельской области и НАО, военнослужащих Северного флота и войсковых частей Минобороны РФ, дислоцированных в округе, представителей органов исполнительной власти региона и местного самоуправления.

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации силовиками отрабатывались задачи по обеспечению безопасности хода выборной кампании, а также проводилась оценка эффективности системы мер антитеррористической защищённости объектов массового пребывания людей, задействованных для проведения голосования, а также аэропорта "Нарьян-Мар".

Отметим, что широкомасштабное учение проводилось в несколько этапов, в каждом из которых специалисты из разных правоохранительных органов, спецслужб, органов власти и управления успешно и слаженно решали поставленные в ходе учения задачи, продемонстрировав высокое мастерство и умение быстро и правильно принимать решения в экстремальных ситуациях.

Сегодня силовиками осуществлён третий (завершающий) этап учения.

По легенде учения группа вооружённых террористов захватила один из объектов транспортной инфраструктуры аэропорта. Преступники взяли в заложники около 10 человек из числа персонала и выдвинули политические требования.

В режиме реального времени силовики проводят контртеррористическую операцию по нейтрализации террористов. Руководил учением начальник Регионального управления ФСБ России по Архангельской области – руководитель оперативного штаба генерал-майор Наиб Вазыхович Нагуманов.

Оценивалась слаженность взаимодействующих структур по обезвреживанию террористов, ликвидации угроз безопасности личности, обществу и государству, возникших в результате совершения террористического акта, а также минимизации его последствий.

Отметим, что именно благодаря регулярным совместным тренировкам и учениям удаётся поддерживать высокий уровень взаимопонимания силовиков, действовать оперативно, грамотно, одной командой.