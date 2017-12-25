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Сегодня утром в Соломбале случился транспортный коллапс

Все произошло из-за сломавшегося в левом ряду на Кузнечевском мосту автобуса движение по улице Советская и проспекту Никольский было остановлено. В итоге в самом начале девятого утра, когда народ выезжает из с северных районов Архангельска на работу в центр, автотранспорт встал.

Ситуацию осложнили еще несколько ДТП, случившихся по дороге в центр города. В итоге пассажиры автобусов покидали салоны и шли пешком к заветной цели.

Как говорят очевидцы, автобусные остановки на Троицком проспекте тоже были переполнены. На фоне случившегося актуально прочитать этот материал.

(фото с сайта http://нд29.рф/?p=141871)

21 февраль 12:35 | : Происшествия

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