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"...и причинил физическую боль". Случай на автодороге Москва-Архангельск

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 4 февраля 2018 года вечером на автодороге сообщением Москва- Архангельск инспекторы ГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый с признаками опьянения, лишенный права управления транспортным средством за совершение аналогичного правонарушения. Подозреваемый при составлении в отношении него административных материалов, с целью воспрепятствования законным действиям полицейского, нанес удар рукой по голове представителю власти, причинив тому физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

21 февраль 10:02 | : Происшествия

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