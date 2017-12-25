"...и причинил физическую боль". Случай на автодороге Москва-Архангельск

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 4 февраля 2018 года вечером на автодороге сообщением Москва- Архангельск инспекторы ГИБДД ОМВД России по Шенкурскому району остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый с признаками опьянения, лишенный права управления транспортным средством за совершение аналогичного правонарушения. Подозреваемый при составлении в отношении него административных материалов, с целью воспрепятствования законным действиям полицейского, нанес удар рукой по голове представителю власти, причинив тому физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.