Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Соболезнование родным и близким погибших прихожан православного собора в Кизляре

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством прихожан православного храма в Кизляре.

Ниже приводим полный текст соболезнования.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варлааму, архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому

Родным и близким, погибших в городе Кизляре

Ваше Высокопреосвященство! Дорогие братья и сестры!

Глубоко скорблю в связи с трагедией, произошедшей близ храма Георгия Победоносца в Кизляре в день Прощеного воскресенья, когда православные верующие готовятся встретить Великий пост. В результате нападения злоумышленника погибли наши сестры во Христе, выходившие из церкви после Божественной службы.

Убийство невинных людей на пороге храма ― это страшное и циничное преступление, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Совершить его могли лишь те, чьи сердца исполнены сатанинской злобы и ненависти, в ком нет духа мира и любви.

На протяжении столетий на Кавказе живут народы, исповедующие христианство и ислам и стремящиеся строить свои взаимоотношения на прочном основании принципов добрососедства и уважения к духовной культуре друг друга. Искренне надеюсь на то, что произошедшая трагедия не поколеблет установившийся межрелигиозный мир в регионе, а те, кто выступили соучастниками и вдохновителями этого террористического нападения понесут заслуженное наказание.

Прошу духовенство Махачкалинской епархии оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Молюсь Господу нашему Иисусу Христу о скорейшем выздоровлении раненых, об укреплении потерявших родных и об упокоении невинно убиенных рабов Божиих Веры, Людмилы, Надежды, Ирины и Веры в селениях праведных.

С глубокими соболезнованиями

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

20 февраль 10:39 | : Происшествия / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (173)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20