Соболезнование родным и близким погибших прихожан православного собора в Кизляре

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством прихожан православного храма в Кизляре.

Ниже приводим полный текст соболезнования.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варлааму, архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому

Родным и близким, погибших в городе Кизляре

Ваше Высокопреосвященство! Дорогие братья и сестры!

Глубоко скорблю в связи с трагедией, произошедшей близ храма Георгия Победоносца в Кизляре в день Прощеного воскресенья, когда православные верующие готовятся встретить Великий пост. В результате нападения злоумышленника погибли наши сестры во Христе, выходившие из церкви после Божественной службы.

Убийство невинных людей на пороге храма ― это страшное и циничное преступление, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Совершить его могли лишь те, чьи сердца исполнены сатанинской злобы и ненависти, в ком нет духа мира и любви.

На протяжении столетий на Кавказе живут народы, исповедующие христианство и ислам и стремящиеся строить свои взаимоотношения на прочном основании принципов добрососедства и уважения к духовной культуре друг друга. Искренне надеюсь на то, что произошедшая трагедия не поколеблет установившийся межрелигиозный мир в регионе, а те, кто выступили соучастниками и вдохновителями этого террористического нападения понесут заслуженное наказание.

Прошу духовенство Махачкалинской епархии оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Молюсь Господу нашему Иисусу Христу о скорейшем выздоровлении раненых, об укреплении потерявших родных и об упокоении невинно убиенных рабов Божиих Веры, Людмилы, Надежды, Ирины и Веры в селениях праведных.

С глубокими соболезнованиями

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ