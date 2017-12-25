Приморский район: Эта кровавая "Смородинка"

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за истязание и побои 41-летнему жителю Приморского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 7 июля 2017 года в дачном доме в СНТ «Смородинка» Приморского района в ходе совместного употребления спиртных напитков обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес два удара ножом в область грудной клетки 56-летнему хозяину дома.

В ходе допроса в качестве подозреваемого подследственный пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Между ними произошел спор на тему необходимости службы в армии. Потерпевший стал его упрекать, что он не проходил военную службу. Будучи в нетрезвом состоянии, в порыве гнева он ударил того ножом. Впоследствии он вину в убийстве не признал, настаивал на версии необходимой обороны.

Приговором Приморского районного суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 1 100 000 рублей в пользу потерпевшей стороны. Приговор суда не вступил в законную силу.