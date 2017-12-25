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Грозный устьянский житель угрожал участковому топором

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого, в том числе за побои и угрозы убийством, 51-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 1 января 2018 года днем участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Устьянскому району прибыл для разбирательства в частный дом в деревне Юрятинской, так как подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, дебоширил, в связи с чем его родственники позвонили в полицию. Подозреваемый, с целью воспрепятствовать законным действиям участкового, вооружился топором и угрожал ему убийством.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

19 февраль 09:59 | : Происшествия

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