Из зала - сюда. Теперь Архангельск знает в лицо Иван Иваныча

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» сегодня смог запечатлеть самого секретного советника Игоря Годзиша, чьих фотографий раньше невозможно было найти даже в интернете – как правило информация о нем иллюстрировалась абстрактной лысиной.

А появился г-н Кузнецов на судебном заседании по делу, где он фигурирует в списке обвиняемых. Вот как описывают это неординарное событие коллеги из вышеназванного агентства:

- На первое заседание советник не пришел, сказавшись больным. Сегодня он явился миру. В ходе судебного заседания было зачитано обвинительное заключение, на следующем пойдет уже допрос свидетелей. Кузнецов и Яковлев свою вину признают.

Их схема заключалась в том, чтобы «стричь» деньги «с лохов» – с предпринимателей, подвизавшихся в рекламном бизнесе. Тем они обещали лоббирования принятия областного закона. На это необходимо было собрать 5 миллионов. Говорили, что деньги для передачи должностному лицу, возможно, так и есть. А может быть, просто разводили «на фуфло», кто знает…