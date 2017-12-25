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Архангельск: Как обижали сторожей

В 2017 году руководство общества с ограниченной ответственностью, занимающегося подготовкой строительной площадки, не выплачивало в полном объеме в срок свыше двух месяцев заработную плату двум сторожам. В результате указанных действий образовалась общая задолженность по заработной плате в сумме более 70 тысяч рублей, при этом у коммерческой организации имелась реальная возможность выплачивать работникам заработную плату. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Руководство указанной организации пояснило следователю, что принимаются меры к выплате заработной платы.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

15 февраль 10:43 | : Происшествия

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