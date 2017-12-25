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Экс-главе Котласского р-на предъявлено обвинение во взятках и мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшей главе муниципального образования «Котласский муниципальный район» Светлане Бральниной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (два эпизода получения должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенного главой органа местного самоуправления, в крупном размере),ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 159 УК РФ (19 эпизодов мошенничества, в том числе совершенного с использованием лицом своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).


По версии следствия, обвиняемая в 2013-2014 годах и в 2016 году получила лично и через посредника две взятки в размерах 750 тысяч рублей и 880 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием муниципальных контрактов и договоров.


Также она обвиняется в присвоении денежной премии, которую получил и по требованию главы передал ей сотрудник, находившийся у нее в подчинении.


Она же, в период с 2012 по 2017 годы, используя доверительные отношения, свое служебное положение и свой авторитет должностного лица муниципального образования, убедила граждан, предпринимателей и руководителей юридических лиц передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась и деньги потерпевшим в большей части не вернула.


Напомним, за время следствия бывшая районная глава успела побывать и в камере СИЗО, и под домашним арестом. А еще выйти замуж и прибавить к своей фамилии –Бачурихина.


12 февраль 08:56 | : Происшествия

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