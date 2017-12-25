Рейдеры или пиар? На "Додо-пицца" наехали по поводу наркотиков

Основателя сети пиццерий Фёдора Овчинникова допросили по делу о сбыте наркотиков через сеть его заведений. Бизнесмен намерен подать заявление о клевете. Основатель сети «Додо пицца» рассказал на своей странице в Фэйсбуке, что расследование началось по жалобе некой Екатерины Прониной. Через ящик для анонимных жалоб она передала в полицию адреса пиццерий, через которые, по её мнению, сбывали наркотики, поставляемые из Латинской Америки. Заявление стало поводом для возбуждения уголовного дела. При этом следователь сообщила бизнесмену, что Пронину никто не видел и её личность не устанавливали.

О произошедшем успешный бизнесмен жалобно рассказал на своей страничке в социальной сети Facebook, где заверил своих потенциальных клиентов в собственной чистоте перед законом.

Впрочем, мнение наблюдателей в Сети разделилось – кто-то считает, что нет дыма без огня, другие полагают, что черные силы пытаются отжать у Феди бизнес, а третьи вообще видят в происходящем не очень умелую пиар-акцию самого предпринимателя.

Напомним, система «Додо-пицца» работает на условиях франчайзинга. На данный момент в Архангельске работают три «Додо» - в Вельске, в Мирном и Архангельске.

P.S. Коллеги по "Вольному делу вспомнили, что местный франчайзинг "Додо-пиццы" начинался при поддержке КРАО. Может быть здесь собака порылась?..