Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рейдеры или пиар? На "Додо-пицца" наехали по поводу наркотиков

Основателя сети пиццерий Фёдора Овчинникова допросили по делу о сбыте наркотиков через сеть его заведений. Бизнесмен намерен подать заявление о клевете. Основатель сети «Додо пицца» рассказал на своей странице в Фэйсбуке, что расследование началось по жалобе некой Екатерины Прониной. Через ящик для анонимных жалоб она передала в полицию адреса пиццерий, через которые, по её мнению, сбывали наркотики, поставляемые из Латинской Америки. Заявление стало поводом для возбуждения уголовного дела. При этом следователь сообщила бизнесмену, что Пронину никто не видел и её личность не устанавливали.

О произошедшем успешный бизнесмен жалобно рассказал на своей страничке в социальной сети Facebook, где заверил своих потенциальных клиентов в собственной чистоте перед законом.

Впрочем, мнение наблюдателей в Сети разделилось – кто-то считает, что нет дыма без огня, другие полагают, что черные силы пытаются отжать у Феди бизнес, а третьи вообще видят в происходящем не очень умелую пиар-акцию самого предпринимателя.

Напомним, система «Додо-пицца» работает на условиях франчайзинга. На данный момент в Архангельске работают три «Додо» - в Вельске, в Мирном и Архангельске.

P.S. Коллеги по "Вольному делу вспомнили, что местный франчайзинг "Додо-пиццы" начинался при поддержке КРАО. Может быть здесь собака порылась?..

08 февраль 14:01 | : Происшествия / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (71)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20