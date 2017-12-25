Житель Котласа "на почве личной неприязни" вскрыл мужчине грудную клетку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью 39-летнему жителю города Котласа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 31 июля 2017 года вечером в жилом доме по улице Багратиона в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 39-летнему мужчине, вызванной ревностью, нанес тому не менее трех ударов ножом в область грудной клетки. Через непродолжительное время от полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе допроса свидетелей преступления установлено, что конфликт между мужчинами произошел в ходе совместного употребления спиртных напитков из-за того, что потерпевший обнял сожительницу обвиняемого. В порыве гнева мужчина нанес хозяину квартиры ножевые ранения. Очевидцы происшествия обратились к соседям, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Обвиняемый свою вину не признал.

Приговором Котласского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.