Северодвинск: Вглядитесь в лицо убийцы

В Следственном управлении Следственного комитета России по Архангельской области и НАО проводится системная работа, направленная на раскрытие преступлений прошлых лет. В результате следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Северодвинску, задержан 32- летний житель Архангельской области, подозреваемый в совершении убийства пенсионерки, сопряженного с разбоем.

По версии следствия, 26 февраля 2011 года подозреваемый по месту жительства в доме на улице Карла Маркса в городе Северодвинске напал на 75-летнюю женщину, нанес ей не менее 6 ударов ножом в область тела, после чего обыскал квартиру и похитил денежные средства в размере 7 тысяч рублей.

В ходе допроса подозреваемый рассказал следователю, что в период с 2011 по 2017 год под надуманными предлогами (например, представляясь сантехником), проникал в квартиры к пенсионеркам, откуда похищал их денежные средства, не применяя к ним физическое насилие, но угрожая им применением ножа.

Правоохранительным органам требуется помощь в установлении потерпевших и свидетелей преступлений, совершенных указанным лицом (на фото) на территории региона.

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номеру телефона (8182) 20-35-46, либо в органы полиции по телефону 02.