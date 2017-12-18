Хорошо начинает... Новый глава Онежского р-на Иван Гришин получил "пятерик" штрафа

Установлено, что гражданин обратился в администрацию Онежского района с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Главой муниципального образования заявителю дан письменный ответ, которым отказано в удовлетворении его просьбы, по непредусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации основаниям, а также без ссылок на какие-либо нормы закона.

По факту выявленных нарушений в отношении главы Онежского района прокурором возбуждено дело об административном правонарушении за отказ должностного лица в удовлетворении заявления гражданина о предоставлении находящегося в государственной собственности земельного участка по не предусмотренным законом основаниям.

Мировой судья рассмотрел постановление прокурора и признал Гришина виновными в совершении административного правонарушения, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, Иван Гришин избран главой района только в ноябре прошлого года.