Плесецкий район: Вот и пей с таким...

4 февраля 2018 года вечером в жилом доме в поселке Обозерский обнаружено тело 35-летнего местного жителя с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний хозяин дома.

По предварительной версии, в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес удар кухонным ножом в область груди гостя. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления.

От задержанного поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что ударил знакомого ножом в процессе выяснения отношений.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъят кухонный нож. Назначены экспертизы, проводятся допросы.