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В Архангельске водитель КАМАЗа пугал и кусал полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 4 декабря 2017 года днем по указанию дежурного отдела полиции сотрудник патрульно-постовой службы прибыл на территорию производственной базы для охраны места происшествия, так как поступила оперативная информация о том, что там может находиться угнанное транспортное средство. Работник предприятия, игнорируя требования представителя власти, начал движение за рулем автомобиля «КАМАЗ» в непосредственной близости от полицейского (на расстоянии около 20 сантиметров), тем самым выразив угрозу применения в отношении него насилия. В последующем при доставлении в отдел полиции для разбирательства подозреваемый попытался укусить сотрудника патрульно-постовой службы, но его противоправные действия пресекли сотрудники полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

02 февраль 11:01 | : Происшествия

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