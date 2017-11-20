В Коряжме цинично "подшутили" над пенсионеркой

28 января в полицию Коряжмы обратилась женщина пенсионного возраста. Она рассказала, что утром к ней приходила незнакомка, которая сообщила о повышении с января пенсии на 1500 рублей и под этим предлогом подала 5-тысячную банкноту, попросив сдачу. Женщина отдала ей 3500 рублей, после чего незнакомка ушла. Купюра оказалась из банка приколов. По факту мошеннических действий проводится проверка.

Полиция просит граждан быть осторожными.

Не впускайте в квартиру незнакомых людей. Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомцы настойчиво пытаются навязать свое общение и стремятся войти к вам в дом, – сообщайте в полицию. А прежде чем принять решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими.