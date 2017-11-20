Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело экс-депутата Пеункова никак не закончится

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего уроженца г.Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.3 ст.30 п.п. «а», «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц и покушение на убийство трех лиц, совершенные в составе организованной группы, общеопасным способом).

В Следственном управлении проводится системная работа, направленная на раскрытие преступлений прошлых лет. Так, в ноябре 2017 года установлено местонахождение указанного обвиняемого, который длительное время скрывался от органов следствия.

По версии следствия, в июне 2004 года из-за возникшего в сфере бизнеса конфликта с целью убийства одного из предпринимателей города Архангельска и сопровождавших его охранников Алексей Пеунков и Алексей Горяшин организовали преступление: разработали схему, обеспечили исполнителей камуфляжной одеждой, автомобилями, оружием, предоставили информацию о потерпевших. 23 июля 2004 года на перекрестке улиц Кировская и Мостовая в городе Архангельске автомобиль предпринимателя расстреляли из автоматического оружия, в результате чего предприниматель и один из его охранников погибли, второй охранник тяжело ранен. Участие и роль разысканного обвиняемого заключалась в наблюдении и предоставлении информации о передвижениях потерпевшего. После убийства он на автомобиле вывез непосредственных исполнителей преступления за пределы областного центра.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время он содержится под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

01 февраль 08:54 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (8)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20