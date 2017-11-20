Дело экс-депутата Пеункова никак не закончится

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего уроженца г.Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.3 ст.30 п.п. «а», «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц и покушение на убийство трех лиц, совершенные в составе организованной группы, общеопасным способом).

В Следственном управлении проводится системная работа, направленная на раскрытие преступлений прошлых лет. Так, в ноябре 2017 года установлено местонахождение указанного обвиняемого, который длительное время скрывался от органов следствия.

По версии следствия, в июне 2004 года из-за возникшего в сфере бизнеса конфликта с целью убийства одного из предпринимателей города Архангельска и сопровождавших его охранников Алексей Пеунков и Алексей Горяшин организовали преступление: разработали схему, обеспечили исполнителей камуфляжной одеждой, автомобилями, оружием, предоставили информацию о потерпевших. 23 июля 2004 года на перекрестке улиц Кировская и Мостовая в городе Архангельске автомобиль предпринимателя расстреляли из автоматического оружия, в результате чего предприниматель и один из его охранников погибли, второй охранник тяжело ранен. Участие и роль разысканного обвиняемого заключалась в наблюдении и предоставлении информации о передвижениях потерпевшего. После убийства он на автомобиле вывез непосредственных исполнителей преступления за пределы областного центра.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время он содержится под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.