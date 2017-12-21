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"Я нечайно!". В Архангельске пьяный водитель чуть не оторвал руку гаишнику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в ночь на 5 января 2018 года на улице Зеньковича в городе Архангельске сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по г.Архангельску остановили транспортное средство, водитель которого при них вышел из бара с признаками алкогольного опьянения, сел за руль и начал движение. В ответ на законные требования представителя власти подозреваемый ударил дверцей автомобиля по ногам и телу сотрудника полиции, после чего дверью зажал пальцы его руки и начал движение на автомобиле. Сотрудники полиции пресекли противоправные действия правонарушителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что применил насилие к полицейскому случайно.

31 январь 09:40 | : Происшествия

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