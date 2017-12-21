Северодвинский ревнивец не вынес мук совести

15 января 2018 года в больницу из одной из квартир по улице Индустриальной в городе Северодвинске госпитализирован мужчина со следами побоев. 24 января 2018 года он скончался в медицинском учреждении. Предварительная причина смерти- закрытая черепно-мозговая травма. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 29-летний знакомый потерпевшего.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что 15 января 2018 года в процессе совместного употребления спиртных напитков потерпевший стал оказывать знаки внимания его сожительнице. Ему это не понравилось, между ними произошел конфликт, в процессе которого он нанес удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.