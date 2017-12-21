ФСБ: Зачем северодвинец запасался оружием?

Отделом дознания ОМВД России по г. Северодвинску по материалам Регионального управления ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего работника оборонного предприятия, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»), ч. 1 ст.223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

По версии следствия, житель г. Северодвинска 1955 года рождения изготовил и незаконно хранил в своей квартире пистолет Макарова и более 400 патронов к нему.

Указанный арсенал изъят сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области. Проведённой экспертизой оружие признано огнестрельным, а патроны - боеприпасами.

Следственными органами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится сбор доказательственной базы.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.