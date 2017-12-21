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Изувер из Онеги забил до смерти мать

8 января 2018 года по месту жительства в частном доме в городе Онега Архангельской области обнаружено тело 78-летней пенсионерки со следами побоев. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что пожилая женщина скончалась в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан 51- летний сын потерпевшей.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что ухаживал за матерью, которая самостоятельно не могла передвигаться. В декабре 2017 года между ними произошел конфликт, в ходе которого он ее два раза ударил кулаком по голове. После случившегося женщина жаловалась на головные боли, он ей давал таблетки до 6 января 2018 года. После празднования Рождества вернулся с другом домой, где обнаружили, что его мать умерла.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 январь 10:12 | : Происшествия

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