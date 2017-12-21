Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На рынке Новодвинска азербайджанский торговец обидел всех славян

На рынке Новодвинска произошел нехарактерный инцидент, когда под оскорбление попали лица титульной национальности (как правило, бывает наоборот).

В декабре прошлого года 56-летний торговец, уроженец Азербайджана, имеющий российское гражданство, на своем рабочем месте (за прилавком) и в присутствии покупателей, а также сотрудников рынка, высказал фразы экстремистской направленности в отношении лиц славянской национальности.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Наблюдатели полагают, что самым адекватным наказанием будет лишение фигуранта российского гражданства с принудительной высылкой на малую родину.

25 январь 12:04 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (169)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20