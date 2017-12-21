На рынке Новодвинска азербайджанский торговец обидел всех славян

На рынке Новодвинска произошел нехарактерный инцидент, когда под оскорбление попали лица титульной национальности (как правило, бывает наоборот).

В декабре прошлого года 56-летний торговец, уроженец Азербайджана, имеющий российское гражданство, на своем рабочем месте (за прилавком) и в присутствии покупателей, а также сотрудников рынка, высказал фразы экстремистской направленности в отношении лиц славянской национальности.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Наблюдатели полагают, что самым адекватным наказанием будет лишение фигуранта российского гражданства с принудительной высылкой на малую родину.