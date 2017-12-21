В Архангельске появились новые мошенники

В Архангельске зафиксирован очередной случай мошенничества. Жертвами злоумышленников становятся, как правило, пожилые люди. Преступники действуют по следующей схеме: звонят в дверь квартиры и представляются сотрудниками газовой службы, после чего сообщают о необходимости проверки квартиры на предмет утечки бытового газа. После проведения «замеров» пенсионерам сообщают о необходимости установки некого газоанализатора, убеждая, что наличие данного прибора в квартире является обязательным.

Получив предоплату за приобретение и установку прибора, злоумышленники скрываются. Сегодня очередной жертвой преступников стала 71 – летняя архангелогородка, у которой мошенники выманили пять тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не открывать дверь незнакомым людям. При появлении граждан, представляющихся сотрудниками коммунальных служб, социальными работниками и так далее в обязательном порядке проверять информацию в официальных структурах или в полиции. Предупредить о подобных мошеннических схемах своих пожилых родственников. Если вы или ваши родственники стали жертвой преступного посягательства, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону 02.