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На железном захвате. Пьяный водитель очень обидел инспектора ДПС в поселке Урдома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 21 января 2017 года утром в поселке Урдома Ленского района подозреваемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. На место дорожно-транспортного происшествия прибыл инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Ленскому району. В ответ на законные требования представителя власти предъявить документы для последующего составления административного материала, подозреваемый, желая воспрепятствовать его законным действиям, схватил одной рукой инспектора ДПС за шею, второй-нанес удар по лицу, причинив тому физическую боль. Противоправные действия правонарушителя пресекли и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

24 январь 16:24 | : Происшествия

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