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Солярку с военных кораблей в Северодвинске расхищали с размахом и по схеме

Военно-следственным отделом Следственного комитета РФ по гарнизону Северодвинска по материалам оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и Северодвинского отдела военной контрразведки возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей города корабелов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, злоумышленники в 2016-2017 гг. из корыстных побуждений организовали схему хищения дизельного топлива с кораблей Министерства обороны Российской Федерации, а также наладили последующий сбыт солярки на территории региона.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Уточняется ущерб, нанесённый указанными лицами Министерству обороны РФ.

Расхитителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

24 январь 09:35 | : Происшествия

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