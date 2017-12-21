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Мезень: Покатались на мотоцикле. Как из мальчишек сделать преступников

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Мезенского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в декабре 2017 года в городе Мезень подозреваемый, действуя по предварительному сговору с не достигшим возраста уголовной ответственности 12-летним знакомым, вытолкали из сарая на улицу мотоцикл 34-летнего местного жителя. Подозреваемый соединил провода зажигания и запустил двигатель мотоцикла, на котором они катались по улицам города Мезень. В дальнейшем оставили транспортное средство во дворе одного из домов и скрылись с места преступления.

Подозреваемый объяснил свои действия следователю желанием покататься на мотоцикле.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

23 январь 10:07 | : Происшествия

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