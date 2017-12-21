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Драма на дороге: Рядом с Северодвинском МАЗ протаранил рейсовый автобус

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса поступило в полицию около 19.20. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб региона.

По предварительным данным на 13 километре автодороги «Подъезд к г. Северодвинск от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»» водитель грузового автомобиля МАЗ, двигаясь в сторону г. Северодвинска, не справился с управлением и допустил занос полуприцепа, который, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с ехавшим навстречу рейсовым автобусом Volvo. В результате аварии пассажирка автобуса – 66–летняя архангелогородка скончалась на месте. Водители транспортных средств и остальные девять пассажиров не пострадали.  

В настоящее время работа на месте ДТП продолжается. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

23 январь 07:37 | : Происшествия

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