Архангельск: Гараж-убийца

20 января 2018 года днем в гараже на улице Дачной в городе Архангельске обнаружено тело 34-летнего мужчины. По предварительным данным, при проведении ремонтных работ автомобиля, который стоял на брусках, они сместились. В результате машина придавила владельца транспортного средства, который от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.