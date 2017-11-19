Плесецкий район: "А тот вообще хлебал бензин..."

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбужденно уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ Архангельская воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имуществу, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, исполняя обязанности начальника ФКУ ЛИУ УФСИН России по Архангельской области, расположенного в Плесецком районе, неоднократно давал не обусловленные служебной необходимостью незаконные указания подчиненному сотруднику отвозить его на выходные на служебном автомобиле в областной центр. При этом автомобиль, используемый в личных целях, заправлялся бензином при помощи карт безналичного расчета, принадлежащих ФСИН России. В результате указанных действий подозреваемый растратил бензин в общем объеме более 1 тысячи литров, причинив ущерб ведомству на сумму более 40 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Плесецкого района.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.