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Очередное хищение в российской оборонке. Проект 636 "Варшавянка" - минус 100 млн. рублей

Очередной факт махинаций со средствами государственного оборонного заказа выявлен следственными органами. На сей раз речь идёт о хищениях в рамках проекта 636 «Варшавянка», который реализовывался «Адмиралтейскими верфями».

СМИ сообщают, что СК РФ добивается взятия под стражу заместителя главного инженера предприятия. Его подозревают в причастности к хищению (неэффективному расходованию) 100 млн рублей.

Пресс-служба суда Санкт-Петербурга:

- Средства были похищены при разработке проекта подводных лодок «Варшавянка». Октябрьский районный суд получил ходатайства об аресте Глеба Емельченкова (замглавного инженера компании «Адмиралтейские верфи») и акционера компании «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного. Оба фигуранта подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствии, сметная стоимость проекта была преступно завышена по нескольким позициям – разработка трехмерной модели корпуса подлодок, оборудования субмарины и тд.

19 январь 08:14 | : Происшествия

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