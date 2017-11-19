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"Вот она во всей красе". Архангелогородец отомстил бывшей супруге интимными фото

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35- летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По версии следствия, осенью 2017 года подозреваемый продемонстрировал посторонним лицам интимные фотоснимки бывшей супруги, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни женщины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

17 январь 11:33 | : Происшествия

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