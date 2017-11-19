В Архангельской области входит в моду домашний арест

На учёте филиалов уголовно-исполнительной инспекции состояли 9884 осуждённых. В течение 2017 года в УИИ на исполнение поступило 5887 судебных решений.

Отмечается стабильное снижение приговоров к условной мере осуждения, чаще стали назначать наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Выросло число приговоров к исправительным работам и к ограничению свободы, кроме этого почти в три раза увеличилось количество постановлений о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста — таких в регионе было 250 человек.

Условное осуждение было заменено более строгим наказанием 883 осуждённым. Обычно данная мера применяется к тем, кто не соблюдает порядок отбывания наказания.

Напомним, что в настоящий момент форма пресечения «домашний арест» применена к фигурантам таких резонансных дел, как к главе Котласского р-на Светлане Бральниной и экс-советнику главы Архангельска Ивану Кузнецову.

Дома́шний аре́ст — мера пресечения или наказания, заключающаяся в ограничении пределами жилого помещения свободы передвижения находящегося под домашним арестом лица