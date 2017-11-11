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Вандалы с острова Кего получат по заслугам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении пятерых жителей областного центра в возрасте от 18 до 54 лет. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронений, то есть, осквернение мест захоронения, уничтожение и повреждение надмогильных сооружений, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

По версии следствия, в декабре 2016 года и январе 2017 года обвиняемые, один из которых на момент совершения преступлений являлся несовершеннолетним, с целью хищения памятников, изготовленных из лопастей воздушных винтов самолетов и вертолетов, установленных на могилах работников авиации, похороненных на городском кладбище на острове Кего в городе Архангельске, на автомобиле неоднократно приезжали на кладбище. При помощи привезенных инструментов: лома, кувалды, топора и гаечного ключа они демонтировали памятники с 19 мест захоронений, сбили с них памятные таблички, а 3 памятника сломали. Затем в хозяйственной постройке при помощи электрического инструмента распилили памятники на части и сдали их в пункт приема лома отходов черных и цветных металлов.

Один из подследственных также обвиняется в вовлечении молодого человека, которому на момент совершения преступлений было 17 лет, в совершение вышеуказанных противоправных действий.

Несовершеннолетний подследственный также обвиняется в четырех эпизодах краж чужого имущества, включая хищения, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Он неоднократно похищал денежные средства у знакомого, который пускал его к себе в квартиру. Он же в ночь на 29 января 2017 года вместе со знакомым, разбив стекло, через окно проникли в загородный дом, расположенный на острове Кего, откуда похитили одежду, обувь, фонарь, бинокль и несколько бутылок алкоголя общей стоимостью более 20 тысяч рублей, с похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

В отношении указанного обвиняемого суд на основании ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, приняв во внимание, что, будучи под подпиской о невыезде по другому делу, он вновь совершил преступление против собственности.

В ходе допроса обвиняемые свою вину признали, раскаялись в содеянном.  

12 январь 09:39 | : Происшествия

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