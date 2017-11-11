Архангельск: На Юрия Гусакова (известного) заведено уголовное дело

«Новый город» сообщает:

В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора акционерного общества, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.

По предварительным данным, речь идёт о бывшем министре АПК правительства Архангельской области Юрии Гусакове, который возглавлял АО «АРОИЖК» - именно в качестве бывшего директора акционерного общества он проходит по делу. По версии следствия, подозреваемый с целью предоставления имущественной выгоды двум коммерческим организациям и создания видимости успешного руководства перед советом директоров акционерного общества, учредителем и держателем контрольного пакета акций которого является Министерство имущественных отношений Архангельской области, злоупотребляя своими полномочиями, дал указание произвести авансовые платежи указанным коммерческим организациям, хотя фактически работы должны были оплачиваться после их выполнения и приемки.

По данным СК, коммерческие организации не выполнили работы на 5 миллионов рублей, это повлекло причинение имущественного ущерба на указанную сумму. Дело возбуждено по статье — злоупотребление полномочиями. Максимальная санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Напомним, Юрий Гусаков известен также, как родной брат Дмитрия Гусакова, популярного в регионе политического и общественного деятеля, депутата Госдумы 4 созыва, безвременно ушедшего из жизни в 2014 году.