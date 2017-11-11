Из-за лишней таблетки. В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве таксистов

21 декабря 2017 года и 10 января 2018 года на Талажском шоссе в городе Архангельске в автомобилях такси обнаружены тела двух водителей с признаками насильственной смерти. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря совместной работе следователей Следственного комитета РФ и сотрудников УМВД России по Архангельской области задержан подозреваемый в совершении вышеуказанных преступлений. Им оказался 29-летний житель Северного округа областного центра.

От задержанного поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия по нанесению ножевых ранений водителям такси воздействием лекарственных препаратов, которые принимает по назначению врача.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о назначении психолого- психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.