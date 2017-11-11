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В медучреждения Архангельской области халявно хранятся наркосодержащие препараты

Пресс-служба Прокуратуры Архангельской области сообщила о послепраздничной проверке правил хранения лекарств, содержащих наркотические вещества, в учреждениях здравоохранения региона. В результате проверки выявлено, что как минимум в двух из них эти правила не соблюдаются. В список штрафников попали Северодвинский психоневрологический диспансер и Северодвинская городская больница №1. Кроме того, в обоих учреждениях нарушалось ещё и ведение соответствующих журналов учёта.

Как стало известно редакции из собственных источников, проверка проводилась по сигналу со стороны бдительных граждан.

Впрочем, суровых последствий за сим не наблюдается. Главных врачей обязали устранить нарушения, а полтора десятка сотрудников подверглись дисциплинарным взысканиям

10 январь 11:22 | : Происшествия

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