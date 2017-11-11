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Новогодние преступления в Архангельской области

В Архангельской области за праздничные дни совершено 3 убийства и одно преступление против половой свободы и половой неприкосновенности личности, подозреваемые задержаны

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
в период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года возбуждено
3 уголовных дела по фактам убийств, совершенных в Ломоносовском округе г. Архангельска, г. Северодвинске и Виноградовском районе Архангельской области.

Все убийства совершены после употребления спиртных напитков
в результате бытовых конфликтов, преступники задержаны.

За указанный период следственным отделом по Ломоносовскому округу г. Архангельска также возбуждено 1 уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Указанное преступление также раскрыто.

По оперативным данным в эти дни на территории Архангельской области в результате пожаров погиб 1 человек, причиной возгорания явилась неисправность электропроводки.

Пресс- служба Следственного управления Следственного комитета РФ по АО и НАО

 

09 январь 16:11 | : Происшествия

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