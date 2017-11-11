Этот опасный январь. Архангельск в "рекордсменах" по белой горячке

По данным Минздрава и Росстата, январь – месяц повышенной опасности для здоровья, когда умирают в среднем на 18 000 россиян больше (по данным десятилетнего исследования), чем в течении других месяцев года.

Причем причина не только в зимней депрессии, холодной погоде, гололеде и тд., но и в последствиях новогоднего застолья, чрезмерного обжирания и выпивания.

Причем Архангельск, наряду с Москвой, Читой, Екатеринбургом и Крымом, входит в число антирекордсменов по алкогольным психозам.

Об этих рецидивах вы всегда можете прочитать в местной хронике происшествий – кто кого порезал, а то и сжег заживо…