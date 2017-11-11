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Страшная авария в Архангельской области: иномарка оказалась прочнее "Жигулей"

Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек. По предварительным данным около 13.30 на 182 километре автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра 51-летний житель г. Архангельска, управляя автомобилем Mitsubishi, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной ВАЗ-21043. В результате аварии водитель и трое пассажиров отечественной легковушки, а также пассажирка кроссовера – пенсионерка 1945 г.р. - погибли на месте. Еще одна пассажирка и водитель иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

06 январь 17:35 | : Происшествия

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